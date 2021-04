Unreal Engine 4: scorci di next gen nella Tech Demo RTX di NVIDIA ed Epic

Dopo essersi premurati di lanciare in Early Access MetaHuman Creator, i ragazzi di Epic Games rinsaldano la propria partnership con NVIDIA presentando RTX Technology Showcase, una Tech Demo per sviluppatori Unreal Engine 4 interessati a integrare le ultime funzionalità Ray Tracing ideate dalla casa verde.

Con la nuova Tech Demo, NVIDIA si rivolge a designer, programmatori e creativi che sviluppano i propri videogiochi e progetti multimediali su Unreal Engine. L'RTX Technology Showcase fornisce tutta una serie di strumenti e mostra i benefici grafici, e non solo, dell'adozione di tecniche avanzate come RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, NVIDIA Real-Time Denoiser e, naturalmente, NVIDIA DLSS.

In aggiunta agli asset esplicativi sulla tecniche di Super Sampling in Deep Learning e ai tutorial sulle più evolute funzionalità per l'illuminazione in Ray Tracing con GPU NVIDIA RTX Serie 20 e 30, la Tech Demo propone anche dei tool di sviluppo per rendere ancora più realistici e dinamici i videogiochi next gen grazie a una gestione più avanzata della fisica e degli elementi interattivi. Lo scopo di RTX Technology Showcase, quindi, non è quello di "stupire lo spettatore" ma di mostrare agli addetti al settore quali possano essere i benefici offerti dai nuovi software e dalle ultimissime tecniche grafiche per la creazione di videogiochi.

La pubblicazione di questi strumenti per sviluppatori si lega alla recente diffusione dei tool per implementare il DLSS in ogni gioco Unreal Engine 4 e, tra non molto, anche nei titoli realizzati con il nuovo motore grafico Unreal Engine 5.