Unreal Engine 5.1 è disponibile in Preview: tante novità e migliorie per il motore grafico

Gli sviluppatori che desiderano provare le tante novità di Unreal Engine 5.1 tra grafica e prestazioni possono avere un assaggio della futura versione del motore multipiattaforma di Epic Games scaricando la versione Preview.

La prima build 'pubblica' di anteprima per la versione 5.1 di Unreal Engine può essere installata gratuitamente tramite Epic Games Launcher. L'azienda statunitense consiglia caldamente a tutti gli interessati di non proseguire lo sviluppo dei propri progetti su UE5.1 ma di servirsi di questa versione Preview solo ed esclusivamente per testarne le funzionalità e farsi un'idea delle novità in arrivo.

Stando a quanto sostenuto da Epic, Unreal Engine 5.1 offre dei miglioramenti nelle prestazioni dei videogiochi che sfruttano in maniera intensiva i middleware Lumen e Nanite, come pure le Virtual Shadow Maps (VSM). Nello sterminato elenco di interventi compiuti dai programmatori di Epic Games rientrano anche delle migliorie sensibili al sistema delle World Partition, utilizzabile per creare ambientazioni di dimensioni enormi e garantire prestazioni elevate a prescindere dalla complessità delle scene da renderizzare a schermo.

Epic spiega inoltre di essere intervenuta sull'Automated PSO Gathering per risolvere (si spera definitivamente) i problemi di stuttering causati dal sistema di gestione in runtime degli shader adottato su Unreal Engine 4 e nella versione attuale di UE5: "Con il crescente focus di Unreal Engine 5 sulle librerie DX12 e Vulkan, stiamo concentrando i nostri sforzi sulla risoluzione del problema degli stutter causati dalla gestione in runtime degli shader tramite PSO. La soluzione precedente richiedeva un processo di pre-caching PSO che poteva essere oneroso per progetti di grandi dimensioni e che, comunque, aveva delle lacune nella gestione della cache".

Come avvenuto nella fase Preview di Unreal Engine 5, la nuova anteprima pubblica di UE 5.1 dovrebbe durare qualche mese per dare modo (e tempo) a Epic Games di ultimare i lavori sulla nuova versione del motore grafico facendo tesoro dei feedback degli sviluppatori.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui videogiochi Unreal Engine 5 più attesi, da Hellblade 2 a Black Myth Wu Kong.