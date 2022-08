Unreal Engine 5.1: un mare di migliorie in arrivo con l'update del motore grafico

Ari Arnbjörnsson di Epic Games stila l'elenco completo delle aggiunte e degli interventi di ottimizzazione che accompagneranno il lancio di Unreal Engine 5.1, la nuova versione dell'ormai celebre motore grafico multipiattaforma che promette di rivoluzionare l'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale.

Basta dare un'occhiata alle decine di voci che vengono citate dalla Roadmap ufficiale di Unreal Engine 5.1 per rendersi conto del lavoro che i progettisti di Epic stanno portando avanti per migliorare ulteriormente il proprio motore grafico.

Il "piano d'attacco" di Epic Games prevede ad esempio la profonda ottimizzazione di Lumen: con il primo Major Update di Unreal Engine 5, l'utilizzo del middleware per l'illuminazione dinamica avrà un impatto sensibilmente inferiore sulle risorse di sistema e, così facendo, potrà essere implementato con maggiore efficacia dagli sviluppatori che desiderano offrire un'esperienza grafica realistica senza rinunciare alla fluidità garantitagli da framerate uguali o superiori ai 60fps.

Grande enfasi viene poi data al lavoro che Epic sta portando avanti per risolvere i fastidiosi fenomeni di stuttering del sistema "Pipeline State Object" segnalati da chi ha effettuato il porting da UE4 a UE5 dei propri giochi o progetti multimediali. Il lungo elenco delle migliorie promesse dalla versione 5.1 di Unreal Engine prosegue con le profonde ottimizzazioni apportate al sistema Nanite, al middleware che gestisce in streaming mappe di dimensioni enormi, al supporto alle tecnologie di path tracing e Ray Tracing, al sistema logico dei Blueprints e agli strumenti utilizzabili per generare suoni, animazioni e modelli poligonali deformabili o distruttibili.

Di carne al fuoco, insomma, ce n'è davvero tanta: a questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio di Unreal Engine 5.1. Nel frattempo, vi invitiamo a ingannare l'attesa insieme a noi con questo speciale sui giochi più attesi su Unreal Engine 5, da Hellblade 2 a Black Myth Wu Kong.