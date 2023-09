Unreal Engine 5.3 in azione: il motore grafico si evolve ancora

Dopo aver osservato in azione il mondo di Ghostbusters in Unreal Engine 5 grazie a una collaborazione tra Sony ed Epic Games, è tempo di scoprire le ultime novità in arrivo per il motore grafico.

Con il video che trovate in apertura, è stata infatti ufficialmente presentata la versione 3.5 dell'Unreal Engine 5. Tramite quest'ultima, il motore grafico mette a disposizione degli sviluppatori tante nuove feature da sfruttare per dare vita alle proprie creazioni. Tra queste trova spazio un ampliamento delle potenzialità offerte da Nanite e Lumen, con un ulteriore perfezionamento di resa del Ray Tracing.

In via sperimentale, l'Unreal Engine 5.3 accoglie anche una nuova tecnologia di rendering di effetti volumetrici complessi, volta a incrementare la resa di fumo e fiamme all'interno degli scenari. Spazio anche all'attivazione - sempre sperimentale - di un nuovo sistema di rendering ortogonale, in grado di semplificare la costruzione di architetture complesse e la gestione degli spazi in-game. Buone notizie infine per gli animatori, che possono ora disporre di un nuovo sistema di costruzione e manovra per gli scheletri delle proprie creature.



Mentre anche Amazon Games e gli studi Netflix abbracciano l'Unreal Engine 5, direttamente in apertura a questa news trovate una ricca video anteprima dedicata all'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games.