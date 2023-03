Unreal Engine 5 accoglie FSR 2.2: disponibile il nuovo plugin FidelityFX Super Resolution

Attraverso la piattaforma GPUOpen, AMD ci informa di aver reso finalmente disponibile sul Marketplace di Epic Games Store la versione 2.2 di FidelityFX Super Resolution per Unreal Engine 5.

A distanza di qualche settimana dallo sbarco di FSR 2.2 su GPUOpen, l'upscaler 'intelligente' di AMD entra ufficialmente nella suite di programmi e funzionalità compatibili con i videogiochi, gli applicativi digitali e i progetti multimediali realizzati con il motore grafico multipiattaforma di Epic Games.

La nuova iterazione del sistema di upscaling della casa di Santa Clara promette di migliorare le prestazioni nei videogiochi, riducendo al contempo gli effetti di ghosting generati dalla precedente versione di FidelityFX Super Resolution.

L'ingresso di FSR 2.2 nell'elenco delle funzionalità supportate dall'editor di Unreal Engine 5.1 consentirà a tutti gli sviluppatori di implementare l'upscaler AMD con relativa semplicità. Diversamente dal DLSS di NVIDIA, inoltre, FSR 2.2 può essere eseguito su PC con GPU non GeForce RTX, con tutti i benefici che possiamo intuire in termini di supporto multipiattaforma e di compatibilità con sistemi come PlayStation 5 e Xbox Series X/S con chip grafici basati su tecnologia AMD.