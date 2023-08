Unreal Engine 5: anche Amazon Games e Netflix passano al motore di Epic

Mentre sono sempre di più i team di sviluppo più piccoli che abbracciano l'Unreal Engine 5 per via delle sue funzionalità in grado di semplificare il processo di realizzazione di un videogioco, anche i big dell'industria guardano con interesse al motore dei creatori di Fortnite Capitolo 4.

Ci stiamo riferendo a Netflix ed Amazon Games, i cui recenti annunci di lavoro lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Leggendo con attenzione le figure ricercate dalle due aziende per lo sviluppo di nuove produzioni videoludiche, è chiaro che i prossimi progetti sfrutteranno l'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Se per quello che riguarda i giochi Netflix questa notizia non fa scalpore, poiché il colosso dell'industria dell'intrattenimento non si è mai dedicato alla realizzazione di un motore grafico proprietario, non possiamo dire lo stesso per Amazon. Per chi non lo sapesse, infatti, l'azienda di Jeff Bezos ha investito molto nel Lumberyard Engine, un motore grafico che pone le sue basi sul CryEngine di Crytek e che muove l'MMO New World e Star Citizen (avete letto il nostro speciale sullo stato attuale di Star Citizen?).

Purtroppo non sappiamo nulla sui progetti in sviluppo presso le due aziende, ma è chiaro che il passaggio all'Unreal Engine 5 sottolinei l'interesse delle due parti nello sviluppo di produzioni di alto livello, probabilmente non destinate solo al mercato mobile.