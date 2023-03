Unreal Engine 5: le criptovalute limitano l'innovazione nei videogiochi, per Tim Sweeney

Tim Sweneey ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di IGN.com su Unreal Engine 5.2 e il futuro dei videogiochi. Il boss di Epic ha discusso dello stato in cui versa attualmente l'industria dell'intrattenimento digitale e del 'problema' rappresentato dai tanti addetti al settore assorbiti dal cosiddetto Web3.

Intervenuto a margine dello State of Unreal della GDC 2023, il massimo esponente di Epic Games ha affrontato la spinosa questione rappresentata dalle blockchain e dalle criptovalute per rimarcare come "ci sono tanti esperti del settore che abbandonano i videogiochi, altri invece guardano altrove... abbiamo perso una generazione di scienziati informatici che, altrimenti, avrebbe contribuito all'evoluzione dei videogiochi".

Stando a quanto sostenuto da Tim Sweeney, quindi, le criptovalute e le blockchain sarebbero tra le principali cause del mancato sviluppo di esperienze videoludiche che possano definirsi autenticamente next gen, sia dal punto di vista della grafica che del gameplay.

Grazie al lavoro portato avanti da Epic Games con Unreal Engine 5 e da altre aziende che stanno sviluppando i motori grafici e i middleware più evoluti, Sweeney guarda con fiducia al futuro ritenendo che "stiamo cercando di colmare le lacune nella creazione di team di ricerca e sviluppo. Da qui in avanti, penso perciò che ci saranno nuovi generi di videogiochi che emergeranno grazie alle tecnologie che stiamo sviluppando in questo momento".

Per Sweeney, c'è un campo dell'industria videoludica in cui la tecnologia deve ancora esprimere le sue massime potenzialità ed è quello rappresentato dalla programmazione procedurale: "È un campo che ha delle potenzialità fantastiche e delle implicazioni molto profonde. Le persone sottovalutano le opportunità offerte dagli elementi procedurali della programmazione, come pure dalle tecnologie analoghe che facilitano, migliorano e velocizzano lo sviluppo. Ci sono ancora molti miglioramenti a livello informatico che potrebbero contribuire all'evoluzione dei videogiochi".

Il boss di Epic conclude il suo intervento riflettendo sulle opportunità offerte dal nuovo motore grafico Unreal Engine 5.2 proprio in tema di sviluppo con tecnologie procedurali che implicano l'utilizzo di asset modulari e sistemi 'intelligenti' capaci di velocizzare i processi creativi, a tutto vantaggio della produttività: "Gli sviluppatori stanno appena iniziando a utilizzare Unreal Engine 5.2, ma i sistemi procedurali che abbiamo implementato possono essere utilizzati immediatamente e lo stesso dicasi per le funzionalità avanzate di MetaHuman. Penso quindi che i primi giochi e applicativi che sfrutteranno queste nuove funzionalità avranno un grande impatto perché si baseranno su tecnologie che aumentano la qualità senza determinare un aumento parallelo dei costi o dei tempi di sviluppo".