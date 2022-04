Unreal Engine 5 è una bomba grafica nella tech demo di The Coalition su Xbox Series X

The Coalition, gli sviluppatori di Gears 5, hanno svelato una nuova tech demo dell'Unreal Engine 5 su Xbox Series X che mostra un comparto grafico a dir poco sensazionale.

Nel ruolo di Studio Technical Director, Kate Rayner di The Coalition conferma sulle pagine di Xbox Wire che la demo gira su Xbox Series X, utilizzando una versione preliminare di numerosi middleware di UE5 e adottando dei tool sviluppati espressamente dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, come quello impiegato nella ricostruzione delle espressioni facciali del personaggio ammirato nella sequenza in cinematica.

Per l'occasione, l'esponente di The Coalition tesse le lodi di Unreal Engine 5 e sottolinea come il suo team sia entusiasta di lavorare con il nuovo motore grafico di Epic: "Abbiamo ottenuto l'accesso a UE5 molto presto e abbiamo visto molto rapidamente tutti i vantaggi ottenuti nel portare lo sviluppo dei nostri titoli futuri su questo motore grafico, adoriamo utilizzare i nuovi strumenti e le funzionalità inedite che ci consentono di creare scene di qualità superiore, ambientazioni più vaste e interattive e una mirade di altri aspetti".

La dirigente di The Coalition si dice particolarmente colpita dalle potenzialità di Unreal Engine 5 con Nanite, una tecnologia che consente di "creare e ottimizzare scenari interattivi con miliardi di modelli poligonali. Il livello di dettaglio raggiungibile con Nanite è incredibile, le potenzialità sono 100 volte superiori rispetto al passato".