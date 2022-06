Unreal Engine 5: Code to Jin Yong esce anche in Occidente quest'anno

Nella giornata di ieri, Tencent e Lightspeed Studios hanno annunciato Code To Jin Yong con un trailer, nuovo videogioco di ruolo Open World realizzato con l'Unreal Engine 5. Adesso arriva la conferma che il gioco arriverà anche in Occidente nel corso del 2022.

Un comunicato stampa inviato dal publisher sottolinea che "il Lancio Globale è atteso per il Q3 del 2022" dove per Q3 si intende il terzo trimestre dell'anno, ovvero i mesi di luglio agosto e settembre. L'uscita è quindi decisamente vicina, al momento non c'è una data precisa ma a quanto pare non ci sarà bisogno di attendere troppo prima di poter giocare con Code To Jin Yong.

Lightspeed Studios definisce il suo nuovo progetto come "un gioco di ruolo (RPG) open world adattato dai romanzi di arti marziali (wuxia) scritti dal leggendario autore Jin Yong (金庸) e pubblicati da Ming Ho Publications. Code To Jin Yong ricreerà per la prima volta da vicino l'universo di Jin Yong, portando ai giocatori un mondo di arti marziali vasto, ricco e diversificato, titolo che sarà in grado di colpire al cuore i tanti appassionati di wuxia di tutto il mondo."

Il primo trailer di Code To Jin Yong ha già guadagnato la curiosità e l'interesse dei giocatori, non ci resta che attendere per scoprire quando uscirà il gioco di Lightspeed Studios e Tencent.