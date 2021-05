Unreal Engine 5: la demo cela uno spassoso Easter egg sbloccabile col Konami Code

Un paio di giorni fa Epic Games ha lanciato l'Unreal Engine 5 in Accesso Anticipato, mettendolo finalmente nelle mani degli sviluppatori ansiosi di testare le sue funzionalità di nuova generazione.

Il lancio è anche stato accompagnato da una nuova tech demo intitolata Valley Of The Ancient, che vede la stessa protagonista della demo Lumen in the Land of Nanite per PS5 combattere contro un colosso meccanico. Nel testarla, gli sviluppatori più smanettoni non c'hanno messo molto a scoprire un divertentissimo Easter egg sbloccabile con il buon vecchio Konami Code - Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A. Inserendo la celebre sequenza, il robot comincia a fare la Dab... avete capito bene, proprio quel balletto che va tanto di moda tra i giovani di oggi. Non ci credete? Guardate la clip allegata in calce a questa notizia!

L'Unreal Engine 5 è stato annunciato un anno fa, e sono molti i giochi di nuova generazione basati su di esso attualmente in via di sviluppo, tra cui Hellblade II: Senua's Saga e Dragon Age 12: Flames of Fate, freschissimo di annuncio. The Coalition, lo studio di Gears of War, è ufficialmente passato all'Unreal Engine 5, inoltre possiamo aspettarci anche una conversione di Fortnite alle nuove librerie nel prossimo futuro.