Unreal Engine 5: la demo Elemental di UE4 risplende nella Remaster con Lumen e Nanite

Vi ricordate la tech demo Elemental di Unreal Engine 4 realizzata nel 2012 da Epic Games per mostrare le potenzialità del proprio motore grafico? Ebbene, lo sviluppatore indipendente Dylan Browne ha provato a rimasterizzarla con i nuovi strumenti creativi di Unreal Engine 5.

Browne ha riutilizzato buona parte degli asset grafici di Elemental per evolverne il comparto grafico con l'ausilio di middleware come Lumen, l'avanzato sistema di illuminazione dinamica elaborato da Epic Games per sopperire alle mancanze delle altre tecniche Ray Tracing più dispensione in termini di potenza computazionale.

Per ottimizzare ulteriormente la scena, lo sviluppatore indipendente si è avvalso anche della tecnologia di Nanite per gestire in maniera più efficiente una mappa composta da modelli poligonali ad altissima definizione. Al tutto, ha poi aggiunto degli effetti particellari e volumetrici per rendere ancora più spettacolare la battaglia combattuta dai due giganti protagonisti della demo.

Quanto al futuro, gli addetti al settore, le case di sviluppo più affermate e gli artisti digitali indipendenti (per tacere dei content creator e dei modder) si interrogano sulle ulteriori migliorie che Epic apporterà al suo motore grafico: per un approfondimento sul tema, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo sulle novità di Unreal Engine 5.1 tra grafica e prestazioni.