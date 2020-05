Unreal Engine 5: la demo PS5 girava a 1440p a 30 frame per secondo

Come ormai ben saprete, nel corso di questo pomeriggio ha fatto il proprio debutto il filmato che mostra la tech demo di Unreal Engine 5 su PlayStation 5, grazie al quale abbiamo finalmente avuto un primo assaggio delle potenzialità della console di prossima generazione targata Sony. Ma quali sono i dettagli su risoluzione e framerate della demo?

Stando alle informazioni pubblicate nel corso del pomeriggio, sappiamo con certezza che la tech demo del nuovissimo motore grafico di Epic Games girava ad una risoluzione di 2560x1440 (1440p), più comunemente chiamata 2K. Per quello che riguarda invece il framerate, non ci sono certezze ma tutto punto ai classici 30 fotogrammi al secondo.



Come era prevedibile gli sviluppatori hanno dovuto sacrificare qualcosa sull'altare della grafica e come spesso accade è toccato a risoluzione e frame rate. Del resto i 4k nativi richiedono una potenza di calcolo spropositata che nemmeno le schede grafiche più potenti sul mercato riescono a garantire sui giochi dell'attuale generazione, tecnicamente sicuramente meno avanzati di questa tech demo.



Certo alcuni giochi gireranno in 4k nativi e persino a 60 fps, ma sarà più che normale trovarsi di fronte a titoli renderizzati a risoluzioni dinamiche, tra i 1440p e 1800p che grazie alle nuove tecniche di upscaling avanzato riescono a ridurre i problemi di aliasing e fanno risparmiare una montagna di calcoli rispetto al full frame in 4k.

Vi ricordiamo che la tech demo dell'Unreal Engine su PS5 non girava con il Ray Tracing attivo, infatti ad illuminare le ambientazioni ci ha pensato la tecnologia chiamata Lumen. Sulle nostre pagine potete anche trovare un confronto video tra le tech demo di Unreal Engine 5 e Unreal Engine 4.