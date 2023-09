Unreal Engine 5: da Enotria a Gears 6, un mare di videogiochi in sviluppo

Mentre l'evoluzione del motore grafico di Epic prosegue con Unreal Engine 5.3, sul mercato stanno approdando i primi titoli basati su UE5 e tanti altri ne arriveranno da qui ai prossimi mesi: eccovi allora un elenco con tutti (o quasi) i videogiochi attualmente in sviluppo.

Grazie alla compatibilità con la passata versione del motore grafico di Epic Games e alle numerose migliorie garantite dalla quinta iterazione del celebre engine multipiattaforma, il numero di sviluppatori che ha deciso di abbracciare UE5 cresce di giorno in giorno. Dalle software house indipendenti alle major del settore come le sussidiarie degli Xbox Game Studios legate a Unreal Engine 5, l'industria dei videogiochi sta stringendo un legame sempre più forte con gli strumenti creativi ideati da Epic.

Sullo sfondo troviamo poi tantissimi creatori di contenuti ed esperti che offrono un contributo determinante nell'irrobustire l'offerta tecnologica, artistica e meramente contenutistica di Unreal Engine 5 con pacchetti aggiuntivi, tutorial, middleware e quant'altro possa servire per dare forma a videogiochi appartenenti ai generi più disparati. Eccovi allora un elenco dei progetti più interessanti che gireranno su Unreal Engine 5 e che sono destinati ad approdare su PC e console nei prossimi mesi, con un focus su quattro delle innumerevoli produzioni indie e ad alto budget in arrivo.

Lords of the Fallen

Nel già saturo mercato dei soulslike sta per affacciarsi Lords of the Fallen, l'ultima esperienza action ruolistica a mondo aperto legata all'universo fantasy ideato da Deck13 Interactive. Il nuovo progetto in sviluppo presso il team Hexworks promette di fare felici tutti gli appassionati del genere offrendo loro un gameplay estremamente stratificato e, grazie alle potenzialità grafiche di Unreal Engine 5, un comparto visivo di primissimo livello.



Black Myth Wukong

L'action GDR di Game Science è uno dei progetti UE5 più attesi, complice sia la curiosità derivante da un canovaccio narrativo ispirato al classico cinese Journey to the West che dalla bontà del sistema di combattimento mostratoci dagli sviluppatori con demo e filmati di gameplay che tratteggiano i contorni di un titolo davvero molto ambizioso.



Enotria The Last Song

Anche il promettente souls italiano Enotria The Last Song (ex Project Galileo) girerà su Unreal Engine 5 per trarre dal motore grafico di Epic tutta la potenza e la libertà necessaria per plasmare un microcosmo fantasy dalla trama ben congegnata e da un gameplay strutturato per esplorare con un diverso approccio alcuni dei canoni tipici del genere di riferimento.

Gears 6

Il prossimo atto della saga sparatutto ideata da Cliff Bleszinski vedrà il team di The Coalition sfruttare i poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per erigere un'impalcatura ludica, grafica e narrativa a dir poco 'esplosiva'... in tutti i sensi! Oltre a Gears 6, le sussidiarie degli Xbox Game Studios saranno in prima fila nel supportare Unreal Engine 5, prova ne sia l'adozione del motore grafico di Epic da parte di Ninja Theory (Hellblade 2), Obsidian (Avowed e, forse, The Outer Worlds 2) e Undead Labs (State of Decay 3).



Ai videogiochi appena citati vanno ad aggiungersi tantissimi altri titoli, dalle avventure ruolistiche di CD Projekt (The Witcher Remake e Polaris) alle esperienze indie in stile body cam (Unrecord, Paranormal Tales e Abandoned), per poi abbracciare i kolossal tripla A multipiattaforma (Tomb Raider Next e Tekken 8).

Slender The Arrival UE5 Update

Quantum Error

The Day Before

ARK Survival Ascended e ARK 2

Hell is US

Off the Grid

Rennsport

Repo Man

Stray Souls

Tekken 8

ArcheAge 4

STALKER 2

Still Wakes the Deep

Abandoned

Ashes of Creation

Avowed

Chrono Odyssey

Code To Jin Yong

Tomb Raider Next

Deadrop

Dragon Quest 12 The Flames of Fate

The First Descendant

Everywhere

IGI Origins

ILL

Instinction

Iron Man

Killing Floor 3

Kingdom Hearts 4

Legend of Ymir

Game of Thrones, gioco mobile di Netmarble

Paranormal Tales

Payday 3

FPS di Respawn su Star Wars

Senua's Saga Hellblade 2

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill Townfall

Squirrel With a Gun

State of Decay 3

Stormgate

Unrecord

The Witcher Polaris

The Witcher Remake

E voi, quali videogiochi basati su Unreal Engine 5 attendete maggiormente? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale su Unreal Engine 5 ai confini della realtà.