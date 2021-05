Unreal Engine 5 entra in Early Access! L'editor del motore grafico nextgen è gratis su PC

Dopo aver svelato in video i segreti di Lumen in the Land of Nanite su PS5, Epic Games lancia ufficialmente la fase Early Access di Unreal Engine 5: l'editor del motore grafico di ultima generazione è già disponibile ed è scaricabile gratis su PC.

Nell'annunciare l'apertura della fase in accesso anticipato di Unreal Engine 5, Epic descrive con dovizia di particolari tutte le tecnologie e le funzionalità avanzate che sono accessibili agli sviluppatori di videogiochi e di contenuti multimediali.

Lo speciale di Epic parte ovviamente dal sistema Lumen di Unreal Engine 5, il sistema di illuminazione che promette di offrire delle prestazioni analoghe alle più evolute tecniche di Ray Tracing ma con dispendio di risorse hardware sensibilmente ridotto. La scheda di approfondimento di UE5 illustra anche la nuova tecnologia per gli scenari open world che andrà a suddividere automaticamente la mappa in quadranti per consentirne una migliore gestione in streaming degli asset, a tutto vantaggio delle prestazioni ingame.

Non manca poi l'appunto sul sistema Nanite di Unreal Engine 5, sugli strumenti per creare velocemente delle animazioni dei personaggi e sulle migliorie apportate all'editor per rendere ancora più agevole il lavoro degli sviluppatori e degli artisti digitali.