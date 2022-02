Unreal Engine 5 entra in Preview: da Nanite a Lumen, le ultime novità del motore grafico

Nove mesi dopo aver lanciato l'Early Access di Unreal Engine 5, Epic Games si prepara alla distribuzione della versione 1.0 del suo attesissimo motore grafico di ultima generazione e annuncia l'avvenuta partenza della fase Preview di UE5.

Nel rivolgersi direttamente agli sviluppatori e ai creatori di contenuti che utilizzano i potenti strumenti di Unreal Engine per dare forma ai propri progetti multimediali, il colosso tecnologico statunitense elenca le ricche aggiunte che accompagnano il passaggio dalla fase Early Access alla Preview di UE5.

La lista delle migliorie apportate al motore grafico e al suo poliedrico editor sono davvero tante e abbracciano tutti gli aspetti della produzione videoludica, cinematografica e "interattiva", a cominciare ovviamente dal Rendering. La versione Preview di Unreal Engine 5 evolve il sistema Natite con ottimizzazioni estese al suo modello di virtualizzazione delle istanze e degli Actor gestiti tramite geometrie complesse.

Il potenziamento di Nanite s'accompagna alle migliorie del già rivoluzionario sistema Lumen di UE5, con l'introduzione del pieno supporto all'accelerazione hardware del Ray Tracing, l'aggiunta degli effetti traslucidi nei riflessi generati in tempo reale, la compatibilità con le Virtual Shadow Maps e l'opzione per risparmiare risorse computazionali renderizzando la scena con tecniche di illuminazione Path Tracer.

Senza nulla togliere alle innovazioni apportate alle tecnologie Lumen e Nanite, le sorprese più interessanti per gli appassionati di videogiochi sembrano essere quelle rappresentate dal nuovo sistema di World Building LWC che consente di gestire con efficienza le coordinate virtuali di ambientazioni ancora più vaste. L'adozione del sistema LWC, unito alla tecnica OFPA (One File per Actor) consente agli sviluppatori di creare mondi virtuali di dimensioni enormi e con un dispendio di risorse computazionali praticamente identico a quello delle tecniche attuali di generazione delle Landscape che, però, hanno limitazioni più stringenti nella grandezza massima delle ambientazioni open world.

In attesa di conoscere la data di lancio della versione finale di UE5, qui trovate un nostro speciale sui giochi su Unreal Engine 5 più attesi.