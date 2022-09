Unreal Engine 5: Epic Games vittima di una bizzarra truffa su Steam

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di molto bizzarro su Steam, la piattaforma di distribuzione digitale targata Valve i cui controlli tornano a far discutere nuovamente. Di recente, infatti, è apparso sullo store un vero e proprio clone dell'Unreal Engine 5.

Worldmaker, questo è il nome del software in vendita su Steam, è a tutti gli effetti un editor che fa uso dell'interfaccia, dei modelli e delle funzionalità del motore grafico di Epic Games. Sebbene sia arrivato lo scorso 2 settembre 2022, il prodotto è ancora in vendita su Steam, dov'è stato pubblicato in Early Access in sconto: il costo è di 8,19 euro, ma per celebrare il lancio è possibile acquistarlo a 6,55 euro per un periodo di tempo limitato. Gli sviluppatori non solo hanno confermato che l'uscita dall'Accesso Anticipato farà aumentare il prezzo, ma sostengono anche di essere pienamente in diritto di poter utilizzare gli asset acquistati dal Marketplace di Epic Games, ovvero contenuti realizzati da altri sviluppatori e che sperano di guadagnare dalle vendite sullo store ufficiale.

Insomma, la situazione è molto complessa e molti sviluppatori, a giudicare dalle recensioni positive sulla pagina ufficiale di Worldmaker su Steam, non hanno compreso bene la provenienza del materiale che stanno utilizzando per sviluppare i loro progetti da qualche giorno a questa parte.

