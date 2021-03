Unreal Engine 5 verso il fotorealismo: Epic acquisisce Capturing Reality

Che Epic Games stia puntando al fotorealismo assoluto con il suo Unreal Engine 5, motore grafico attualmente in via di sviluppo, non è affatto un segreto: poche settimane fa la compagnia ha presentato Metahuman Creator, un tool per la creazione di volti ultra-realistici. Oggi, invece, ha annunciato l'acquisizione di Capturing Reality.

Capturing Reality è lo studio responsabile di RealityCapture, un software per la fotogrammetria che permette di ricostruire oggetti e scene di qualsiasi dimensione a partire dalle immagini ottenute con la tecnologia laser scan, al fine di creare modelli 3D con "un'accuratezza e una qualità delle mesh impareggiabile". Epic Games ha spiegato che d'ora in avanti il team di Capturing Reality lavorerà a stretto contatto gli sviluppatori dell'Unreal Engine con l'obiettivo di implementare la propria tecnologia nel motore grafico, in modo di rendere la creazione di oggetti 3D fotorealistici ancora più rapida per i suoi utilizzatori, e al contempo renderla più accessibile ai nuovi e ai vecchi clienti.

Capturing Reality sarà inoltre libera di portare avanti i propri progetti, continuando a supportare tutti i suoi partner nella realizzazione di effetti visivi per film, videogiochi e altri media, inclusi quelli che non utilizzano l'Unreal Engine. Noi, invece, siamo ancora in attesa di poter giocare ai primi titoli next-gen mossi dall'Unreal Engine 5.