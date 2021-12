Unreal Engine 5 e il fotorealismo di Face Trainer: risultati incredibili nel nuovo video

Dopo aver dato vita alla tecnologia che anima l'azione dei muscoli del protagonista del Marvel's Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games, Ziva Dynamics torna alla carica con una ulteriore e promettente creazione.

L'azienda ha infatti plasmato l'interessante nuovo tool ZRT Face Trainer, in grado di generare animazioni facciali incredibilmente realistiche. In combinazione con le potenzialità del promettente Unreal Engine 5, Ziva Dynamics ha raggiunto risultati decisamente notevoli, come evidenziato dai primi test condotti con la tecnologia. Attualmente in fase di Beta, con accesso garantito solamente ad un gruppo selezionato di sviluppatori, ZRT Face Trainer è ora tornato a mostrarsi in azione.

Direttamente in calce a questa news, potete infatti visionare un video pubblicato dalla stessa Ziva Dynamics. Il filmato vede protagonista una giovane dipinta in Unreal Engine 5, le cui animazioni facciali sono però state realizzate sfruttando l'innovativo ZRT Face Trainer. La demo spazia tra molteplici sfumature di emozioni, con risultati assolutamente incredibili. Cosa ve ne pare della resa offerta da questo nuovo tool di sviluppo?



In attesa di poter osservare i primi risultati in-game offerti dalla creazione di Ziva Dynamics, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco video di approfondimento dedicato a ZRT Face Trainer, nel quale analizziamo le potenzialità dello strumento.