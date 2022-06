Unreal Engine 5: la Frontiera del fotorealismo nel remake fan made di Red Dead Revolver

Dopo aver provato a immaginare Dark Souls 4 su UE5, lo youtuber TeaserPlay ha utilizzato i potenti strumenti di Unreal Engine 5 per realizzare il remake fan made di Red Dead Revolver, il capitolo originario della saga western proseguita con il primo e il secondo capolavoro open world di Red Dead Redemption.

Il nuovo progetto portato avanti dall'ormai celebre creatore di contenuti con il pallino per le "ricostruzioni attualizzate" di videogiochi del passato e sequel delle IP più amate sfrutta i poliedrici strumenti di sviluppo di Unreal Engine 5 per ipotizzare l'aspetto grafico e l'impianto ludico di un remake di Red Dead Revolver.

Grazie alla straordinaria duttilità della nuova iterazione di Unreal Engine, per lo youtuber non è stato difficile concretizzare questa sua visione attingendo ai tanti modelli poligonali presenti nel Marketplace del motore grafico di Epic. È bastato poi attivare la tecnologia Lumen di Unreal Engine 5 e inserire qualche personaggio, effetto particellare, animazione e pacchetto di asset con vegetazione ed elementi naturali in fotogrammetria per dare forma a una versione iperrealistica della Frontiera western di Red Dead Revolver.

Date un'occhiata all'ultimo video confezionato da TeaserPlay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo; se amate questo genere di progetti, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su Unreal Engine 5 e le tech demo più belle.