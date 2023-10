Unreal Engine 5 è il 'futuro imperfetto' del gaming? L'analisi di DF sui primi titoli UE5

Dopo aver confezionato la tech review di Digital Foundry su Alan Wake 2, l'esperto collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' ha discusso delle potenzialità e dei limiti di Unreal Engine 5 prendendo spunto proprio dall'horror di Remedy e dalla prima ondata di videogiochi che ha adottato il motore grafico di Epic.

L'approfondita analisi curata dal collettivo di giornalisti tech enthusiast legato a Eurogamer.net entra nel merito delle singole componenti grafiche, tecnologiche e prestazionali che contribuiscono a fare di Unreal Engine 5 il motore multipiattaforma preferito (insieme ad Unity) dalle software house di terze parti e, da qui ai prossimi anni, da colossi del settore come Microsoft e CD Projekt (basti citare in tal senso le dichiarazioni condivise nei mesi scorsi da The Coalition sull'impiego di Unreal Engine 5 o CDPR sul futuro di The Witcher e Cyberpunk su UE5).

Dall'annuncio ufficiale del nuovo motore grafico di Epic sono ancora pochi i titoli Unreal Engine 5 che hanno visto la luce dei negozi, e in nessuno di essi lo sviluppo è cominciato proprio su UE5. Il primo responso sulle prestazioni e sulla bontà grafica dei giochi Unreal Engine 5, di conseguenza, tiene necessariamente conto della 'natura cross-gen' di titoli che, come Immortals of Aveum o Lords of the Fallen, sono nati su UE4 e 'portati' successivamente sulla nuova versione del motore Epic.

Se a questo aggiungiamo lo sforzo sostenuto dai programmatori di Epic per evolvere costantemente la propria piattaforma tecnologica con Unreal Engine 5.3 e le future iterazioni in arrivo nel 2024 e oltre, è perciò logico notare come Digital Foundry ritenga che non sia ancora giunto il momento di trarre conclusioni sulle effettive potenzialità (e quindi sui problemi e sui limiti insormontabili) di questo motore grafico e dei suoi middleware più celebri, come Lumen e Nanite.

Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Unreal Engine 5 tra Tech Demo incredibili e promesse mancate.