Unreal Engine 5, il futuro è qui: uno sguardo ai giochi nextgen più attesi

Dopo aver provato la strepitosa demo nextgen di Matrix Awakens, passiamo in rassegna i migliori giochi in arrivo basati sull'Unreal Engine 5: da Hellblade 2 Senua's Saga a Stalker 2 passando per Shadow of Cospiracy e Echoes of the End.

Le eccezionali potenzialità del nuovo motore grafico di Epic Games traspaiono sin dai primissimi progetti che vedranno la luce sulla nuova iterazione dell'engine. Tra i capofila di un elenco che si fa ogni giorno sempre più lungo non possiamo non citare Hellblade 2 Senua's Saga e STALKER 2: l'avventura di Ninja Theory e lo sparatutto ruolistico a mondo aperto di GSC Game World promettono di coniugare l'iperrealismo della componente grafica alla tensione delle opere thrilling più immersive.

E che dire allora di Black Myth Wukong? Pur essendo nato su UE4, l'action GDR di Game Science ha abbracciato la nuova versione del motore grafico con un'agilità analoga a quella del suo iconico personaggio proveniente dal romanzo classico cinese Journey to the West. Da qui ai prossimi anni, il logo di Unreal Engine 5 farà da corollario all'introduzione di numero sempre maggiore di kolossal tripla A e progetti indipendenti, basti citare in tal senso il rumoreggiato sviluppo su UE5 di Mass Effect Next e il lavoro che stanno portanto avanti Obsidian e gli Undead Labs con Avowed e State of Decay 3.

Date perciò un'occhiata al nostro videospeciale che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa prima tornata di giochi UE5 in procinto di approdare su PC e console di ultima generazione.