Unreal Engine 5: il futuro dei videogiochi ha il volto di MetaHuman

Durante lo State of Unreal che ha 'aperto col botto' la GDC 2023 con la tech demo da urlo di The Lords of the Fallen, Epic Games ha illustrato il futuro di Unreal Engine 5 e descritto le migliorie di MetaHuman, l'incredibile tool per realizzare personaggi digitali con volti e fattezze iperrealistiche.

Il keynote tenuto da Epic ha fatto da sfondo all'annuncio dell'arrivo di MetaHuman su iPhone: tutti i creatori di contenuti che possiedono un melafonino potranno generare quasi istantaneamente dei volti ai limiti del fotorealismo e realizzare complesse animazioni da importare in videogiochi, esperienze multimediali e altri progetti interattivi.

L'approdo di MetaHuman su iPhone va quindi nella direzione auspicata nei mesi scorsi da Epic Games: l'ambizione nutrita dall'azienda statunitnse è infatti quella di democratizzare lo sviluppo dei videogiochi, automatizzando tutti quei passaggi che, altrimenti, richiederebbero un investimento troppo oneroso in termini di tempo, risorse lavorative e denaro, specie per quei team indipendenti che desiderano dare vita a esperienze digitali iperrealistiche su Unreal Engine 5.

D'altronde, basta dare un'occhiata alla tech demo di Hellblade 2 basata su UE5 e MetaHuman per intuire le enormi potenzialità di questa tecnologia e le sue possibili applicazioni nell'industria dell'intrattenimento videoludico. Grazie a MetaHuman, Ninja Theory ha potuto ricreare in tempo reale le espressioni facciali, il labiale e i movimenti più impercettibili degli occhi dell'attrice Melina Juergens che interpreterà Senua nel sequel di Hellblade.

Per un ulteriore approfondimento sui temi trattati nel video che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su MetaHuman e il nuovo livello di fotorealismo promesso da Unreal Engine 5.