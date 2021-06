Unreal Engine 5: quali sono i giochi annunciati? Da Dragon Quest 12 a Hellblade 2

Epic Games ha reso disponibile l'Unreal Engine 5 in accesso anticipato con uscita della versione finale prevista per il 2022, nel frattempo aumentano gli studi che hanno confermato il supporto alla nuova versione del celebre engine. Ma quali sono i giochi con Unreal Engine 5 annunciati fino ad oggi?

Non sono moltissimi in realtà ma tra questi troviamo alcuni pesi massimi: Square Enix ha confermato che Dragon Quest 12 The Flames of Fate userà l'Unreal Engine 5 con l'obiettivo di portare la saga di Yuji Horii verso una nuova generazione sotto il profilo tecnico e non solo. A Dragon Quest XII si aggiungono l'MMORPG ArcheAge 2 e la simulazione Dreamhouse The Game, due progetti al momento non troppo noti che potrebbero essere svelati nel dettaglio più avanti nel corso del 2021 o 2022.



Altra certezza è invece Fortnite ottimizzato per Unreal Engine 5, Epic Games ha annunciato che aggiornerà il Battle Royale più famoso del mondo per il nuovo motore anche se non sono state fornite tempistiche precise in merito. Da segnalare assolutamente anche Senua's Saga Hellblade 2 realizzato con l'Unreal Engine 5, il sequel di Hellblade è in fase di sviluppo negli studi di Ninja Theory ma al momento è privo di una data di uscita. Anche gli autori di Concrete Genie lavorano ad un gioco con Unreal Engine 5 ma non ci sono informazioni dal momento che il titolo non è mai stato annunciato.



Infine citiamo due titoli in arrivo prossimamente che useranno l'Unreal Engine, anche se la versione esatta non è stata ancora confermata. Parliamo di eFootball PES 2022 e Hogwarts Legacy di WB Games, PES 2022 abbandona il FOX Engine per abbracciare il motore di Epic anche se come detto Konami non si è sbilanciata riguardo la versione utilizzata, con ogni probabilità si tratta però dell'UE4 considerando che Unreal Engine 5 non sarà pronto prima del 2022.