Unreal Engine 5: i giochi nexten occuperanno molto spazio, teme uno sviluppatore

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFTech, lo sviluppatore Ryan Shah ha ritenuto giusto sottolineare come Unreal Engine 5, a suo dire, possa aumentare in maniera esponenziale lo spazio occupato dai giochi nextgen sviluppati su PC, PS5 e Xbox Series X con il nuovo motore grafico di Epic in arrivo nel 2021.

Riflettendo sulle funzionalità evolute dell'Unreal Engine 5 mostrate nel corso della tech demo PS5 di Lumen in the Land of Nanite, l'autore dello studio indipendente Kitasus and Friends ha spiegato che "tutto sembra essere assolutamente fantastico, soprattutto il sistema Nanite, dopo averlo visto ho dovuto raccogliere la mascella dal pavimento. Ti permette di risparmarti il mal di testa legato alla creazione degli asset, ma allo stesso tempo inizia a suscitarmi le preoccupazioni maggiori. Penso a Call of Duty Warzone e alle polemiche che hanno investito Activision per le sue dimensioni, e poi penso a Unreal Engine 5 e alla sua capacità di importare mesh e texture da modelli originali, solo per questo le dimensioni dei file di gioco potrebbero salire alle stelle e ciò rappresenta un set unico di sfide da affrontare".

Dopo aver manifestato i suoi timori sul possibile aumento dello spazio di archiviazione richiesto su SSD dai giochi che verranno sviluppati su Unreal Engine 5, Shah guarda con fiducia al futuro e sottolinea come "la cosa più eccitante della tech demo UE5 è che molte funzionalità sono state rese disponibili anche su Unreal Engine 4, come il sistema particellare. Grazie a questo, quando UE5 uscirà avremo il potere di prendere ciò che abbiamo sviluppato e di portarlo sul nuovo motore grafico senza problemi. Speriamo solo che tutto sia davvero così semplice da utilizzare per sfruttarne da subito il pieno potenziale".

Nel marzo di quest'anno, Mark Cerny di Sony riferì che l'SSD ridurrà le dimensioni dei file di installazione dei giochi su PS5 (oltreché su Xbox Series X). Solo con il tempo, quindi, capiremo se il vantaggio garantito dalle memorie a stato solido delle console nextgen sia destinato o meno ad essere "limitato" da tecnologie e funzionalità evolute come quelle promesse da Unreal Engine 5.