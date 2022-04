Unreal Engine 5: tutti i giochi in sviluppo, lista aggiornata aprile 2022

Lo showcase State of Unreal del 5 aprile ha rivelato l'esistenza di alcuni nuovi progetti realizzati con il motore grafico Epic, la lista è ben nutrita e include titoli prodotti da realtà come Ninja Theory, Crystal Dynamics, CD Projekt RED e tanti altri rinominati studio. Ecco l'elenco completo aggiornato.

La lista degli studi al lavoro su giochi in Unreal Engine 5 include nomi come Saber, Yager, Bloober Team, Dontnod, Codemasters, Undead Labs, People Can Fly, Remedy, CD Projekt RED, inXile Entertainment, The Initiative, Supernova, Perfect World Games, Rebel Wolves, Eidos Montreal, Obsidian Entertainment, Sumo Digital e Ninja Theory, solamente per citarne alcuni.

Giochi Unreal Engine 5

ArchAge II

ARK II

Ashes Of Creation

Black Myth WuKong

Dragon Quest XII The Flames of Fate

Dreamhouse The Game

Echoes Of The End

Game Of Thrones (Netmarble)

ILL

Into The Echo

Legend Of Ymir

Fortnite

Redfall

Senua's Saga Hellblade II

Stalker 2 Heart of Chornobyl

Quantum Error

The Witcher

Tomb Raider Next

Tra le ultime aggiunte troviamo Tomb Raider Next in Unreal Engine 5 con Crystal Dynamics che ha confermato di voler puntare al fotorealismo, inoltre ricordiamo che anche il nuovo The Witcher girerà su Unreal Engine 5, così come Dragon Quest XII The Flames of Fate, Senua's Saga Hellblade 2, Stalker 2 e progetti in sviluppo in Cina e Corea come Legend of Ymir e Black Myth WuKong. The Coalition ha presentato una tech demo in Unreal Engine 5 ma non sappiamo se questa diventerà un gioco completo oppure no.