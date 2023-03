Unreal Engine 5: la grafica next-gen nella nuova tech demo di Epic Games

Lo State of Unreal 2023 si è rivelato una ghiotta occasione per dare uno sguardo al futuro del gaming e, in modo particolare, all'evoluzione grafica e tecnologica a cui il medium sta andando incontro. Nel corso del suo show, Epic Games ha messo in mostra la più recente build dell'Unreal Engine 5 ed ha discusso delle nuove feature implementate.

Tra le nuove funzionalità mostrate all'interno del filmato che potete visionare in apertura c'è Substrate, un nuovo metodo per la gestione dei materiali, insieme ai nuovi strumenti di generazione procedurale. Inoltre, la demo tratta la Chaos Physics dell'Unreal Engine 5.2 tramite cui vengono mostrate alcune simulazioni di fluidi in tempo reale. Questa demo tecnica utilizza ovviamente anche Nanite e Lumen, sistemi di illuminazione e di texturing ampiamente discusse da Epic Games sin dall'annuncio dell'Unreal Engine 5. Il motore grafico includerà anche nuove funzionalità che cercheranno di ridurre i casi di stuttering del compiling degli shader.

Tra le presentazioni più impressionanti tenute durante lo State of Unreal 2023 c'è stato sicuramente il nuovo filmato di Hellbade 2, sequel della serie di Ninja Theory che sfrutta i tool forniti dall'Unreal Engine 5 per raggiungere picchi di realismo sbalorditivi. Molto promettente sembra anche Project M, un thriller coreano anch'esso basato sul motore grafico next-gen di Epic Games.