Unreal Engine 5: da Hogwarts Legacy a Gollum, i giochi next-gen in arrivo nel 2021 e oltre

Lo scorso mese di maggio Epic Games la prima a darci un assaggio di next-gen con la tech demo dell'Unreal Engine 5 su PS5. Adesso, all'alba del nuovo anno, la compagnia di Tim Sweeney, ha pubblicato un video reel con i principali giochi in sviluppo con l'ultima iterazione del suo potente e versatile motore grafico.

Il filmato ci offre un ampio spaccato del futuro della next-gen, presentandoci alcuni dei più grandi blockbuster in arrivo nei prossimi mesi (e anni), prodotti potenzialmente in grado di dominare le classifiche di vendita. Ci sono, ad esempio, Hogwarts Legacy, Kena Bridge of Spirits, The Lord of The Rings Gollum, Returnal e l'italianissimo RIDE 4, tutti attesi nel 2021, oltre a giochi ancora privi di una data di lancio come Everwild, Unknown 9: Awakening, ARK II, Senua's Saga Hellblade 2 e Avowed. Spazio anche per alcuni titoli già presenti sul mercato, come L'immancabile Fortnite, e Godfall e Sackboy Una Grande Avventura, che hanno accompagnato il lancio di PS5.

Trovate il video reel dell'Unreal Engine 5 in cima a questa notizia. Qual è il gioco che attendete con maggiore trepidazione?