Unreal Engine 5, macché IA: designer italiano ricrea Sean Connery con MetaHuman

Con l'ausilio dei potenti strumenti di sviluppo integrati in MetaHuman, il Game Designer italiano Elvis Morelli ha messo in mostra l'incredibile livello di dettaglio grafico raggiungibile su Unreal Engine 5 ricreando il volto del compianto attore Sean Connery in un'iperrealistica tech demo.

Il 'video-tributo tecnologico' del 3D Artist italiano alla stella del cinema scomparsa nel 2020 e conosciuta in tutto il mondo per le sue interpretazioni in film come 007, Indiana Jones, Gli Intoccabili, Caccia a Ottobre Rosso e Highlander ripercorre il lavoro portato avanti dallo stesso Morelli e dallo scultore Lorenzo Perrucci per ricreare il volto di Sean Connery e trasporlo in digitale su Unreal Engine 5.

Dal modello in plastilina primigenio alla successiva ricostruzione 3D con il software Maya e gli strumenti del motore grafico di Epic Games, l'omaggio di Morelli all'iconico attore scozzese 'prende vita' con il Sequencer Animator di MetaHuman e ci restituisce a schermo l'immagine di un personaggio tridimensionale con animazioni ed espressioni facciali eccezionalmente dettagliate.

Dalle colonne di 80.lv, il 3D Artist e Game Designer originario di Carrara spiega di aver iniziato a lavorare con MetaHuman "non appena è stato lanciato da Epic. Ho aspettato con impazienza l'inizio della fase Early Access. La caratteristica più impressionante dei modelli digitali di MetaHuman è che sono animati in ogni singolo aspetto, e con MH Animator le espressioni facciali hanno raggiunti livelli davvero incredibili, qualitativamente alla pari con le altre soluzioni di animazione tripla A professionali".

Prima di lasciarvi ai commenti, e ovviamente al video della tech demo di MetaHuman con il dietro le quinte del lavoro svolto dal game designer italiano per omaggiare Sean Connery, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il riassunto degli annunci e delle novità dallo State of Unreal 2024 della GDC.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.