Unreal Engine 5: imparate a conoscerlo con il Game Starter Kit, ora disponibile

Epic Games ha pubblicato il Game Starter Kit di Unreal Engine 5, un piccolo progetto con cui la compagnia capitanata da Tim Sweeney intende offrire un trampolino di lancio per gli sviluppatori che per la prima volta entrano in contatto con il motore grafico di nuova generazione.

Come specificato da Epic Games, questo kit è l'ideale per coloro che intendono familiarizzare con l'Unreal Engine 5, ma si rivelerà estremamente utile anche per gli sviluppatori indipendenti che desiderano provare tutte le nuove funzionalità dell'ambizioso motore grafico.

Stack-O-Bot è il nome del piccolo progetto sandbox che presenta un sistema di interazione espandibile e pezzi modulari con cui gli sviluppatori possono sbizzarrirsi e dare sfogo alla propria creatività. Come detto, questo starter kit utilizza anche molte delle funzionalità di nuova generazione di Unreal Engine 5, e sono quindi inclusi Lumen, Nanite, World Partition, Control Rig, Metasounds e Enhanced Input System. In caso siate interessati a provarlo in prima persona, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Il progetto rimane di piccole dimensioni, e non dovreste aspettarvi di raggiungere neanche lontamante i risultati ottenuti con una tech demo molto più curata e complessa come quella di The Matrix Awakens, pubblicata su PS5 e Xbox Series X.

