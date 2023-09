Unreal Engine 5 ai limiti del fotorealismo con la demo 'lampo' del papà di Bright Memory

Mentre prosegue il percorso di evoluzione di Unreal Engine 5.3, lo sviluppatore Zeng Xiancheng di FYQD-Studio ha testato le potenzialità del motore multipiattaforma di Epic Games realizzando una demo dalla grafica fotorealistica in tempi record, ovvero in appena due ore.

A darne notizia è lo stesso creatore di Bright Memory Infinite pubblicando su YouTube il video della sua ultima tech-demo su Unreal Engine 5: "Secluded Orchid è stata realizzata per pura coincidenza mentre ero fuori casa un giorno. Il progetto mi ha richiesto circa 2 ore e un totale di 5.000 foto scattate in 8K, grazie alle quali sono riuscito a realizzare i modelli 3D ad altissima risoluzione che ho successivamente importato nell'editor Unreal Engine 5. A quel punto mi è bastato aggiungere dei semplici controlli e delle animazioni, per poi raggiungere i risultati che potete vedere voi stessi in questo trailer".

Il boss di FYQD Studio spiega di essersi servito per la prima volta del sistema di motion capture integrato nel motore grafico di Epic. Prendendo spunto proprio dalle scene fotorealistiche di Secluded Orchid, Xiancheng aggiunge che lo studio condotto con questa tech-demo lo ha portato a esplorare le potenzialità di UE5 sia nella trasposizione ingame di modelli tridimensionali creati attingendo a foto ad altissima risoluzione, sia nella ricostruzione delle animazioni di personaggi e nemici tramite sequenze di motion capture realizzate senza l'ausilio della costosissima strumentazione degli studi mocap specializzati.

Quanto ai risultati ottenuti da questa tech-demo 'lampo' realizzata in sole due ore (da sommarsi al tempo dedicato all'implementazione delle animazioni), giudicate voi stessi la bontà del lavoro svolto dal papà di Bright Memory. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale dedicato ai tantissimi videogiochi in sviluppo su Unreal Engine 5, da Enotria a Gears 6.