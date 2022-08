L'Unreal Engine 5 mostra i muscoli con una foresta fotorealistica e procedurale

In un periodo ricco di annunci a causa della Gamescom 2022, si sta facendo largo tra i social una raccolta di video che mostra l'incredibile lavoro svolto da un team di sviluppatori con l'Unreal Engine 5.

Il team tedesco MAWI United GmbH ha infatti pubblicato una serie di filmati che mostrano in movimento la MAWI Broadleaf Forest, una foresta dalla grafica mozzafiato che può essere liberamente esplorata. Gli ambienti, che sono stati generati in maniera procedurale, sfruttano tutte le tecnologie all'avanguardia supportate dal motore grafico dei creatori di Fortnite Battaglia Reale.Dall'illuminazione dinamica ottenuta grazie a Lumen alla modellazione del terreno permessa da Nanite, passando per le tecniche di fotogrammetria per importare alcuni modelli, il risultato ottenuto dagli sviluppatori è davvero impressionante. I filmati pubblicati dal team ci mostrano anche l'ambientazione in stagioni diverse, come quella invernale e quella autunnale.

Se siete interessati alla tech demo e disponete di una macchina da gioco in grado di supportarla, potete scaricare tutti i file utili per far girare Broadleaf Forest seguendo il link Google Drive nella descrizione di ogni singolo video.Gli sviluppatori hanno anche creato un set di asset che può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale del martetplace di Epic Games.

Avete già visto lo splendido video che mostra un bellissimo scorcio del Giappone in Unreal Engine 5?