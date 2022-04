Unreal Engine 5: il motore grafico è disponibile per tutti gli sviluppatori

In coincidenza dell'atteso evento State of Unreal, i rappresentanti di Epic Games hanno fatto la felicità di tutti gli sviluppatori annunciando l'avvenuto lancio della versione "finale" di Unreal Engine 5.

A partire da oggi, martedì 5 aprile, il motore grafico di ultima generazione di Epic è perciò disponibile per tutti i creatori di contenuti, artisti digitali, sviluppatori e programmatori che desiderano attingere all'enorme pacchetto di funzionalità di Unreal Engine 5.

La nuova iterazione del motore grafico multipiattaforma di Epic Games vanta tantissime migliorie, aggiunte e ottimizzazioni rispetto a UE4, come l'adozione della tecnologia Lumen per la gestione dell'illuminazione globale in tempo reale, il middleware Nanite per la gestione di ambienti tridimensionali estremamente complessi, i tool Metahuman per creare personaggi dai volti iperrealistici e molto altro.

A detta dei suoi progettisti, Unreal Engine 5 vanta anche un'eccezionale scalabilità che consente agli sviluppatori di utilizzare e trarre il massimo dal motore grafico nei contesti più disparati, dagli applicativi mobile in Realtà Aumentata alla creazione di videogiochi nextgen con mappe open world di enormi dimensioni.