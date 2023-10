Unreal Engine 5 e oltre: tra Tech Demo incredibili e promesse mancate

Nonostante siano trascorsi tre anni dalla partenza dell'attuale generazione di console, sono ancora in tanti a chiedersi 'quando inizierà la nextgen': partendo dalle migliori tech demo su Unreal Engine 5, ripercorriamo questi anni per discutere dell'evoluzione tecnologica che ha interessato l'industria videoludica.

A dispetto dei proclami con cui le major del settore hanno accompagnato i keynote e gli eventi dedicati alle future iterazioni dei propri motori grafici, le esperienze interattive indistinguibili dalla realtà rimangono purtroppo una chimera.

Eppure, la potenza computazionale dell'hardware più moderno è cresciuta di pari passo con le funzionalità tecnologiche più avanzate, come testimoniato dall'evoluzione dei sistemi di upscaling e upsampling 'intelligente' come DLSS, FSR e XeSS. Dalla presentazione della tech demo PS5 Lumen in the Land of Nanite di Unreal Engine 5 ad oggi, i giochi che sono riusciti a raggiungere un analogo livello di dettaglio grafico si contano sulle dita di una mano. E questo, per tacere delle critiche mosse da chi, giustamente o meno, pone dei paletti ideologici alla visione nextgen delineata da chi punta a settare nuovi standard grafici, basti citare in tal senso le accese discussioni sui 30fps o sulla promessa disattesa di un'IA davvero nextgen.

Più che alla domanda su quando vedremo i primi videogiochi con una grafica come quella delle tech demo iperrealistiche dei motori 'a prova di futuro' come Unreal Engine 5, quindi, le versioni dimostrative sfornate dai colossi del settore in questi anni stanno spingendo sempre più la community a chiedersi quando arriverà la 'vera svolta' nel gameplay, ovvero nel fattore più importante (e spesso, colpevolmente trascurato) dell'equazione tra grafica, prestazioni e opportunità offerte dalle nuove tecnologie. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi al nostro video di approfondimento che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale sulla tecnologia di Unreal Engine 5.3 e l'obiettivo 60fps su PS5 e Xbox Series X.