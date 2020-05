Unreal Engine 5: i piani di Epic tra tempistiche di lancio e piattaforme supportate

Con ancora negli occhi le splendide scene della tech demo di Unreal Engine 5 su PS5, Epic Games svela le tempistiche di lancio dell'UE5 e le piattaforme che saranno supportate dal nuovo, avveniristico motore grafico.

Con la conferma del supporto a PS5 e Xbox Series X già da Unreal Engine 4.25, le alte sfere di Epic ribadiscono di essere a stretto contatto con i progettisti di Sony e Microsoft e con i diversi editori e sviluppatori che utilizzano l'UE 4 per creare giochi di nuova generazione.

Anche per questo, i tool di sviluppo dell'Unreal Engine 5 saranno disponibili in anteprima sin dall'inizio del 2021, per poi essere proposti in versione completa alla fine del prossimo anno per garantire il supporto pieno alle console nextgen, ai sistemi dell'attuale generazione e a piattaforme come PC, Mac OS e sistemi mobile iOS e Android.

Nelle intenzioni del colosso videoludico statunitense c'è anche la volontà di garantire la più ampia compatibilità dell'Unreal Engine 5 ai progetti attualmente in sviluppo su UE4, come Senua's Saga Hellblade 2, Quantum Error, GodFall e molti altri videogiochi crossgen o destinati ad approdare in esclusiva su sistemi nextgen. Anche Fortnite uscirà su PS5 e Xbox Series X e migrerà su Unreal Engine 5 nel corso del 2021.