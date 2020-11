Unreal Engine 5, PS5 e Xbox Series X: verso la next-gen dello sviluppo

Nel corso dell'estate di quest'anno, la presentazione della prima Tech Demo dell'Unreal Engine 5 ha ammaliato il pubblico, presentando una qualità grafica e feature di nuova generazione.

In attesa di poter vedere la nuova iterazione del motore grafico di Epic Games in azione su PlayStation 5 e Xbox Series X, giungono nuovi interessanti commenti sulle sue potenzialità. Nel corso di un coverage realizzato dalla redazione di Games Industry, Arjan Brussee, Product Director presso Epic Games, torna a discutere delle ambizioni dell'Unreal Engine 5. "Uno dei suoi obiettivi - afferma - è rendere disponibili feature che rendano molto più semplice la creazione di contenuti 3D di elevata qualità. Creare affascinanti mondi virtuali su ogni tipo di hardware nelle mani dei consumatori, spaziando da smartphone alle console di nuova generazione [...] Stiamo lavorando per ridurre i costi e il tempo necessari alla creazione di contenuti 3D scalabili, sia fotorealistici sia stilizzati, con team di qualsiasi dimensione".



Gli strumenti dell'Unreal Engine 5, prosegue Brussee, consentiranno agli autori videoludici di raggiungere nuovi standard qualitativi grazie alla versatilità dei propri strumenti. Il motore Epic Games include infatti feature legate ad effetti visivi, sistemi di distruttibiltà, fisica avanzata, modellazione di panorami, resa di capigliature e pellicce, modelli atmosferici e molto altro. Al momento, sono pochissimi i progetti che hanno già confermato il supporto alla nuova tecnologia Epic Games, ma tra questi troviamo uno dei titoli più attesi su Xbox Series X: Ninja Theory ha infatti reso noto che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà realizzato in UE5.