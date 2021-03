Unreal Engine 5: RealityCapture per videogiochi ancora più fotorealistici

Epic Games ha appena acquisito Capturing Reality ed il suo programma di fotogrammetria avanzata RealityCapture: l'obiettivo è ottenere il massimo del fotorealismo su Unreal Engine 5!

L'iniziativa dell'azienda statunitense, indissolubilmente legata all'evoluzione del motore grafico Unreal Engine 5 e a precedenti operazioni come l'acquisizione di Quixel e del suo MegaScans avvenuta nel novembre dello scorso anno, consente a Epic di ampliare il ventaglio di middelware utilizzabili dagli sviluppatori multipiattaforma per realizzare i loro titoli.

Il software di fotogrammetria CapturingReality si occupa di ricostruire oggetti e scene tridimensionali di qualsiasi dimensione servendosi delle immagini ottenute con la tecnologia laser scan: oltre alle implicazioni di natura grafica, la tecnica in questione offre numerosi benefici, come quello di velocizzare il lavoro svolto dagli sviluppatori.

D'ora in avanti, quindi, Epic Games potrà fornire alle software house uno strumento estremamente potente per creare in maniera ancora più rapida oggetti e ambientazioni 3D fotorealistiche per i loro progetti, dai videogiochi alle animazioni in computer grafica per progetti multimediali, film o serie TV. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo ad ammirare il nostro ultimo video speciale dedicato, appunto, a CapturingReality e alle potenzialità future di Unreal Engine 5.