Unreal Engine 5, realtà o fantasia? Ecco il videogioco in stile body cam

Con la preview di Unreal Engine 5.1 finalmente disponibile, sono sempre più numerosi gli autori videoludici che decidono di cimentarsi con l'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games.

Tra questi ultimi, possiamo trovare uno sviluppatore con formazione da Technical Artist. Attivo su Reddit come esankly, quest'ultimo ha di recente condiviso con la community un suo nuovo progetto. Con il teaser che potete visionare in calce a questa news, l'autore ha presentato un peculiare videogioco ancora privo di titolo, realizzato appunto in Unreal Engine 5. La produzione mira a replicare la visuale offerta da una body cam, con un comparto grafico di stampo iperrealistico.

Al momento, non sono purtroppo disponibili altri dettagli su questa intrigante creazione, con il suo autore che ha chiesto alla community Reddit di esprimere il proprio parere sulla resa visiva offerta dal teaser trailer. Sfruttando le potenzialità del motore di Epic Games, il Technical Artist mira infatti a confondere il pubblico, rendendo il più labile possibile il confine tra realtà e videogioco. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio della sua creazione?



Nel frattempo, le novità proposte dalla versione 5.1 di Unreal Engine aprono la strada a nuovi sviluppi della tecnica videoludica, della quale sarà possibile visionare presto i primi esiti.