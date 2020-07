Unreal Engine 5: il salto generazionale dei giochi sarà evidente, parola di Epic

Nell'ultimo numero di Edge Magazine gli sviluppatori di Epic Games hanno approfondito le possibilità offerte da Unreal Engine 5 specificando la sua capacità di produrre effetti visivi in linea con le aspettative sulla next-gen.

Parlando di Unreal Engine 5 il capo tecnico di Epic, Kim Libreri, ha infatti affermato: "Sinceramente penso che quello che abbiamo realizzato è fare in modo che Unreal Engine 5 sia accessibile, soprattutto per i dettagli. Se questo è importante per il tuo gioco, i dettagli e il fotorealismo, penso che in qualche modo li faccia sembrare come un passo avanti per la prossima generazione di console".

Nonostante l'entusiasmo, gli stessi sviluppatori hanno però dichiarato che ci vorrà del tempo per poter sfruttare completamente le potenzialità del nuovo motore grafico. Stando alle parole del direttore tecnico Brian Karis: "Non vedremo veramente quello di cui è capace (Unreal Engine 5) fino alla fine della generazione. Pensi di poterlo vedere su PS5 con la prima cosa che la gente ha provato a fare?". Karis ha poi specificato che il passaggio generazionale sarà comunque importante: "Non credo che non vedrete differenze: vedrete cose fantastiche con UE4 sulla prossima generazione da altri studi. E poi con Unreal Engine 5 ci sarà un momento di passaggio: una volta che le persone ci metteranno le mani sopra, invece che un aumento graduale, vedrete un salto".

Nel prossimo evento dedicato a Unreal Fest Online gli sviluppatori hanno promesso un approfondimento sul nuovo Unreal Engine 5. Intanto Sony ha deciso di investire proprio in Epic Games.