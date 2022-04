Unreal Engine 5: alla scoperta di Hell is Us, l'action GDR soprannaturale

Nei giorni scorsi, l'ex Art Director di Eidos Montréal Jonathan Jacques-Belletête e il team Rogue Factor hanno presentato Hell is Us, un peculiare action RPG in Unreal Engine 5 che racconterà di un conflitto con elementi sovrannaturali. Scopriamolo insieme.

L'opera ultima del direttore artistico di Deus Ex ci proietterà all'interno di uno scenario bellico reso ancora più spaventoso dalla necessità di combattere contro delle creature soprannaturali scaturite dalla Calamità, un'evento che minaccia di far piombare il mondo nel caos più totale.

Per scoprirne la vera natura, i giocatori dovranno addentrarsi nei meandri della Calamità per trarre la forza e il coraggio necessari a padroneggiare le arti arcane e gli equipaggiamenti più adatti allo scopo. A dare ulteriore risalto all'opera ci penseranno i potenti strumenti di sviluppo integrati in Unreal Engine 5, grazie ai quali sarà possibile esplorare una dimensione estremamente curata sia sotto il profilo grafico che strettamente artistico e, si spera, ludico.

Volete saperne di più su questo progetto in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S? Il buon Giuseppe Carrabba ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure dell'ultima fatica nextgen di Rogue Factor invitandoci a leggere l'anteprima di Hell is Us, nell'attesa di scoprire la data di lancio della prossima avventura ruolistica dell'Art Director di Deus Ex.