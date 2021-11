Unreal Engine 5: scopriamo Face Trainer, tool per animazioni facciali fotorealistiche

Ziva Dynamics, studio già noto per aver partorito Ziva VFX, uno strumento che consente di generare e simulare la muscolatura corporea in maniera ultra-realistica, e ora al lavoro su ZRT Face Trailer, un altro promettente tool che punta alla creazione di animazioni e mimica facciale fotorealistiche. Scopriamolo assieme.

La pagina del prodotto mette subito le carte in chiaro mostrando un volto di donna tanto realistico da sembrare reale. Generato in real-time a 4K e 60fps dall'Unreal Engine 5, stupisce in particolar modo per le espressioni che è in grado di compiere. Lo strumento si trova in fase sperimentale e potrà essere integrato in qualsiasi titolo.

Come avviene questa magia? ZRT Face Trainer scala e anima del materiale statico acquisito in precedenza facendo affidamento su un'enorme libreria composta da oltre 15 Terabyte di dati in 4 dimensioni, che comprendono tantissime informazioni su movimenti facciali intellegibili. Per ottenere il risultato, questi dati vengono elaborati attraverso un metodo che abbiamo ormai imparato a conoscere, il machine learning: questo sistema permette a Ziva di addestrare il supercomputer a riconoscere oltre 72000 espressioni differenti e riproporle direttamente su qualsiasi volto progettato in 3D.

Se l'argomento vi ha stuzzicato e avete voglia di approfondire, allora vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale allegato in cima a questa notizia.