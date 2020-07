Unreal Engine 5: i segreti della tech demo PS5 nel video di Epic

In coincidenza dell'ultima edizione dell'Unreal Fest Online, i programmatori dell'Unreal Engine 5 hanno illustrato nel dettaglio tutti i segreti del nuovo motore grafico di Epic Games e della tech demo PS5 creata per annunciarne l'arrivo nel 2021 su PC e console, sia di questa che della prossima generazione.

In questa video dimostrazione di 52 minuti, il VP of Engineering di Epic Games Nick Penwarden e l'Engineering Director Marcus Wassmer hanno descritto le principali funzionalità della prossima iterazione dell'Unreal Engine, uno dei motori grafici più famosi e utilizzati dagli sviluppatori di tutto il mondo.

Partendo dall'analisi della tech demo PS5 Lumen in the Land of Nanite, i programmatori del colosso videoludico statunitense hanno illustrato i diversi elementi che andranno a caratterizzare Unreal Engine 5. Tra i tanti punti toccati da Penwarden e Wassmer durante questa presentazione per addetti al settore, troviamo ad esempio l'approfondimento su Nanite, il software che permetterà agli sviluppatori di caricare gli asset grafici provenienti da altri software (come gli applicativi per la fotogrammetria o ZBrush) senza alcuna perdita di dati o interventi aggiuntivi come la creazione di normal map o LOD.

Sempre nel corso del panel tenuto da Epic durante l'Unreal Fest Online 2020, l'Art Director della tech demo PS5 Jerome Platteaux ha offerto una dimostrazione sulle capacità del Lumen, la tecnologia adottata dall'azienda americana per gestire gli effetti di illuminazione dinamica in maniera più realistica rispetto a UE4 senza il dispendio di risorse hardware della tecnica di Ray Tracing.