Unreal Engine 5: l'SSD di PS5 offre grandi vantaggi, ma il motore gira bene anche su HDD

Il lancio in Early Access dell'Unreal Engine 5 e la pubblicazione della nuova tech demo Valley of the Ancient ha riacceso i riflettori sul motore grafico di nuova generazione, alla base di molti dei futuri giochi in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, tra cui Senua's Saga: Hellblade 2 e Dragon Quest 12.

Per l'occasione, i ragazzi di Epic Games hanno organizzato un livestream in compagnia degli sviluppatori al lavoro sull'Unreal Engine, rispondendo al contempo a numerose domande degli spettatori. Quando gli è stato chiesto dell'entità dei benefici conferiti dall'SSD di PlayStation 5, uno degli sviluppatori ha risposto che un tecnologia del genere "aiuta sicuramente", e non solo nei caricamenti delle partite, ma anche nello streaming degli asset e delle texture. L'elevata larghezza di banda I/O permetterà agli sviluppatori di effettuare lo streaming di numerosi dati simultaneamente, evitando difetti fastidiosi come il pop-in dalla distanza, ad esempio.

Discorsi del genere, in realtà, li abbiamo già sentito in passato. Di nuovo ci sono le rassicurazioni sulla buona resa dell'Unreal Engine 5 sui classici HDD. Gli sviluppatori hanno assicurato che il motore grafico di Epic Games scala perfettamente sui sistemi meno all'avanguardia, per poi aggiungere che la tech demo Valley of the Ancient gira sorprendentemente bene anche su HDD. Se siete interessati, potete ascoltare l'intera sessione Q/A su YouTube.