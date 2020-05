Unreal Engine 5: senza l'SSD di PS5 quel risultato sarebbe impossibile?

Sebbene la tech demo dell'Unreal Engine 5 mostrata nel corso del pomeriggio giri su una PlayStation 5, Epic Games ha confermato come il nuovo motore grafico sia altamente scalabile e in grado di funzionare con numerose piattaforme. Sembra però che solo la prossima console Sony possa raggiungere un simile risultato dal punto di vista grafico.

Ad affermare ciò è stato Jeff Grubb, redattore di VentureBeat, il quale ha pubblicato una serie di messaggi sul proprio profilo ufficiale Twitter per spiegare come una grafica del genere si possa ottenere solo su PlayStation 5 a causa della presenza di un sistema I/O incredibilmente veloce. In parole povere, a fare la differenza non sarebbe la semplice potenza di calcolo ma il velocissimo SSD che monta la console Sony. Sempre stando alle parole di Grubb, bisognerà attendere almeno un paio d'anni per assistere all'arrivo sul mercato di giochi con una grafica di questo tipo, precisando che nonostante gli strumenti per raggiungere una qualità come quella della tech demo siano molto accessibili, è necessario investire tempo e denaro per ottenere questi risultati.

Si tratta come al solito di dichiarazioni di un giornalista che potrebbero essere ben distanti dalla realtà dei fatti, dal momento che è improbabile che i PC più performanti e la stessa Xbox Series X non possano far girare allo stesso livello una tech demo come quella mostrata oggi. Bisognerà attendere quindi i prossimi giorni, quando Epic Games potrebbe pubblicare i filmati della tech demo su altre piattaforme, mettendo tutti a tacere.

Vi ricordiamo che la tech demo PS5 dell'Unreal Engine gira a 1440p e 30fps.