Unreal Engine 5: le statue della tech demo prendono vita su Dreams

I lavori sulla tech demo dell'Unreal Engine 5 ricreata in Dreams procedono spediti, come conferma il suo stesso autore pubblicando un nuovo video che si focalizza, questa volta, sulla modellazione delle splendide statue intraviste nel video di Lumen in the Land of Nanite.

Nella tech demo su UE5, i programmatori di Epic Games si sono serviti di queste statue per rappresentare le incredibili potenzialità di Nanite, la tecnologia che consentirà agli sviluppatori di importare qualsiasi modello 3D, come le "sculture digitali" ZBrush, i dati CAD o le scansioni in fotogrammetria, direttamente all'interno del nuovo Unreal Engine. Il tutto, a detta del colosso videoludico americano, senza alcuna perdita di qualità e soprattutto senza la necessità per le software house di creare manualmente LOD o normal map diverse per tenere sotto controllo il bugdet di memoria, poligoni e texture.

Non potendo ancora accedere a questa tecnologia, l'appassionato di Dreams che sta ricreando la tech demo di Unreal Engine 5 ha provato a compensare questa mancanza lavorando in maniera scrupolosa sul modello tridimensionale delle statue. Il nuovo filmato propostoci dal fan di Dreams ripercorre appunto il faticoso percorso di sviluppo intrapreso dall'utente per scolpire questi silenti guerrieri di pietra; date un'occhiata al video e diteci che cosa ne pensate di questo progetto.