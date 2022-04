Unreal Engine 5 stupisce nel nuovo video promozionale di Epic Games

Con Unreal Engine 5, Epic Games ha confezionato un motore grafico dalle enormi potenzialità, e non sembra un caso che tantissimi sviluppatori stiano realizzando i propri giochi di nuova generazione in UE5.

Per darci un ulteriore assaggio di ciò che arriverà nei prossimi anni su PlayStation 5 e Xbox Series X, Epic Games ha mostrato nuovamente in azione Unreal Engine 5 in un nuovo video promozionale, all'interno del quale compaiono alcuni dei progetti attualmente in sviluppo presso svariate software house.

"Con Unreal Engine 5, miriamo a consentire ai team grandi e piccoli di spingere davvero i confini della creatività, visivamente e interattivamente. UE5 consentirà agli sviluppatori di giochi e ai creatori di tutti i settori di realizzare contenuti ed esperienze 3D in tempo reale di prossima generazione con maggiore libertà, fedeltà e flessibilità".

Tra i progetti mostrati nel filmato non mancano il nuovo capitolo di Ark, Black Myth: Wukong e le impressionanti tech demo di The Coalition su Xbox Series X e quella di Matrix Awakens, realizzata dalla stessa Epic Games.

Proprio Matrix Awakens è stato trasformato in un gioco di Superman, dopo che Epic ha deciso di distribuire il suo innovativo motore grafico a tutti gli sviluppatori interessati a lavorare con la grafica del futuro.