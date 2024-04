Unreal Engine 5: svelato il Fan Remake di Rayman 3, è uno spettacolo!

Di ritorno dalle frizzanti atmosfere del remake fan made di Toy Story 2 su Unreal Engine 5, ci immergiamo nell'universo di una delle serie platform più amate per dare un'occhiata al progetto amatoriale portato avanti da un designer indipendente impegnato a ricostruire e attualizzare Rayman 3.

L'artefice di questa nuova esperienza interattiva a tinte nostalgiche è Mark Holubowski, un creatore di contenuti desideroso di sondare le potenzialità degli ultimi strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 con un progetto fan made incentrato, appunto, sulla ricostruzione di Rayman 3.

Il designer indipendente ha ricreato l'area di partenza dell'avventura vissuta nel 2003 dagli emuli di Rayman nella dimensione platform di Hoodlum Havoc, per poi dedicarsi alla trasposizione in alta definizione delle texture ambientali, dei modelli poligonali e di tutti gli elementi visualizzati a schermo, come l'interfaccia o il sistema di illuminazione e particellare. Diversamente da altri fan remake, il lavoro svolto da Mark Holubowski abbraccia anche gli elementi logici deputati a gestire il sistema di raccolta dei collezionabili e le singole animazioni del protagonista.

Con sommo dispiacere per i fan di Rayman 3, però, il Fan Remake in questione nasce con il solo e unico scopo di mostrare le capacità di Holubowski con gli strumenti creativi integrati nell'editor di UE 5, di conseguenza non dovrebbe esserne prevista la distribuzione gratuita su PC (anche per questioni di copyright). Ad ogni modo, possiamo comunque farci un'idea del lavoro svolto dal designer indipendente ammirando i filmati dimostrativi del Fan Remake di Rayman 3 pubblicati dallo stesso creatore di contenuti su YouTube.

