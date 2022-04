Unreal Engine 5, un mare di giochi in sviluppo: la lista completa delle aziende coinvolte

Nel corso dell'evento State of Unreal, i rappresentanti di Epic hanno mostrato un'infografica che svela tutte le software house attualmente impegnate nello sviluppo di videogiochi sull'appena lanciato Unreal Engine 5.

L'elenco stilato dal colosso videoludico statunitense è la rappresentazione plastica dell'importanza, per l'intera industria dell'intrattenimento digitale, dell'avvenuta partenza dell'era Unreal Engine 5. Le enormi potenzialità del nuovo motore grafico di Epic hanno spinto molte aziende del settore ad abbracciare UE5 come naturale evoluzione del proprio percorso di sviluppo intrapreso in questi anni con Unreal Engine 4.

Osservando con attenzione l'infografica è davvero impossibile non notare i loghi di Xbox e PlayStation, come pure di numerose sussidiarie di Microsoft e Sony come The Coalition e Haven Studio. Non mancano nemmeno i grandi publisher come 2K, Focus Entertainment e Tencent. Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa delle aziende citate da Epic come partner per lo sviluppo di giochi basati su Unreal Engine 5:

Liquid Swords

Sharkmob

Rare

Palindrome Interactive

Saber

Yager

Bloober Team

GSC Game World

Far From Home

PlayStation VR2

Theorycraft

Dontnod

Frost Giant Studios

Codemasters

Undead Labs

Sony PlayStation Studios

People Can Fly

Remedy

My Games

11bit Studios

Electric Square

Nesting Games

Free Radical

Supermassive Games

CD Projekt RED

Pixagon Games

Graewolv

The Initiative

Amplifier Game Invest

Focus Entertainment

Sandfall Interactive

nDreams

Underdog Studio

inXile Entertainment

Xbox Game Studios

Dovetail Games

MadfingerGames

Archosaur Games

Milestone

Supernova

Double Fine

AvantGarden Games

Perfect World Games

RareEarth

RiverEnd Games

Game Science

The Coalition

Gamepositive

Rebel Wolves

Astragon Entertainment

Eidos Montreal

Studio Gobo

LightForge Games

Mindark

Tarsier Studios

Allods Team

Vermila

Splash Damage

Starbreeze

Obsidian Entertainment

Dodge Roll

2K

Vostok Games

Gearbox Entertainment

Aaron Sins Creative

10-10 Games

Hoyoverse

SmileGate Barcelona

Gunzilla

Devolver Digital

Playdead

Ascendant Studios

Sumo Digital

Ninja Theory

Haven Studio

Arctic Hazard

Tencent Games

Reikon

Frame Break

That's no Moon

The Chinese Room

All Possible Futures

Contestualmente alla conferma del lancio di UE5, Epic ha mostrato anche la splendida tech demo di The Coalition e fatto da sfondo all'annuncio di Crystal Dynamics sullo sviluppo di Tomb Raider Next su Unreal Engine 5.