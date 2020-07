Unreal Engine 5, tech demo: risorse utilizzate dalla GPU paragonabili a quelle di Fortnite

Nelle ultime ore è emerso un particolare molto interessante della demo mostrata su PlayStation 5 dell'Unreal Engine 5. Sembra infatti che le risorse della GPU utilizzate dalla demo non superino di molto quelle richieste per giocare a Fortnite Battaglia Reale.

A dichiararlo è stato il VP of engineering presso Epic Games, Nick Penwarden, il quale ha però specificato che quando si parla di risorse della scheda video utilizzate si intendono esclusivamente quelle dedicate al "geometry rendering":

"Posso dire che il tempo necessario alla scheda video per il rendering delle geometrie nella tech demo dell'Unreal Engine 5 è paragonabile a quello impiegato da Fortnite per girare a 60 fotogrammi al secondo su console."

Si tratta di un'informazione molto interessante poiché, per quanto il geometry rendering non sia l'unico lavoro svolto dalla GPU (le risorse richieste in totale dalla tech demo sono quindi superiori nel complesso rispetto al battle royale), si intuisce come in futuro la potenza bruta di questo componente di PC e console potrebbe non essere l'unico requisito fondamentale per far girare fluidamente un titolo su una macchina. Chissà se quindi anche gli SSD inizieranno a giocare un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dei giochi di prossima generazione su PC.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che proprio di recente Tim Sweeney di Epic ha di nuovo elogiato l'SSD di PS5.