Unreal Engine 5, Tech Demo sorprende: lo studio da carpentiere più realistico di sempre

Dopo l'iperrealismo del mondo di Harry Potter in UE 5, è tempo per il motore grafico di nuova generazione di mostrarsi ancora una volta in azione all'interno di una suggestiva Tech Demo.

Lo sviluppatore indipendente Daniel Martinger ha messo alla prova l'engine per realizzare un suo piccolo sogno. Appassionato di fai-da-te, l'artista ha sempre desiderato avere una piccola sala attrezzi dallo stile retrò nella sua cantina. Ebbene, in assenza dello spazio necessario in casa, Daniel Martinger ha deciso di realizzare invece l'area in versione digitale, per testare le potenzialità dell'Unreal Engine 5.

Il risultato può essere ammirato direttamente in apertura a questa news, grazie alla Tech Demo pubblicata dallo sviluppatore. Quest'ultimo ha dato forma da zero ad ogni elemento presente nell'ambientazione, che raffigura un piccolo studio da carpentiere. Confezionato con una cura davvero notevole, quest'ultimo risulta decisamente realistico. Al momento, Daniel Martinger sta realizzando una seconda versione della Tech Demo, nella quale mira ad implementare anche il sistema di illuminazione Lumen, per realizzare così un confronto e un'analisi delle potenzialità dell'Unreal Engine 5.



Al momento, lo ricordiamo, l'UE 5 è entrato nella fase di Preview, con il motore grafico che si appresta a dare forma ai primi videogiochi, tra Hellblade II: Senua's Saga e Avowed.