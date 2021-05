Unreal Engine 5: la tech demo Valley of the Ancient gira a 30fps su PS5 e Xbox Series X/S

Approfittando del lancio dell'Early Access di Unreal Engine 5, il Senior Technical Designer di Epic Games, Chance Ivey, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot per discutere delle potenzialità del nuovo motore grafico e delle prospettive offerte dall'hardware delle console di ultima generazione.

L'esponente del team di sviluppatori e programmatori che sta dando forma alla nuova iterazione del motore grafico Unreal Engine spiega che "sapevamo che avremmo lanciato la fase Early Access di UE5 nella prima metà del 2021, e ogni volta che facciamo una cosa simile ci piace dare ai creatori di contenuti il maggior numero possibile di strumenti. Parlando con gli altri membri del team ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per offrire agli sviluppatori degli strumenti che, pur in Early Access, potessero essere maturi, e così abbiamo creato questa tech demo utilizzando gli stessi strumenti presenti nella versione attuale di UE5".

A detta di Ivey, una delle priorità di Epic nello sviluppo di Unreal Engine 5 è sempre stata quella di ottimizzare il motore grafico per le console di ultima generazione. La tech demo Valley of the Ancient, ad esempio, pur senza essere stata sviluppata appositamente per PS5 e Xbox Series X/S può essere eseguita senza alcuna limitazione di sorta sui devkit delle due piattaforme next gen di Sony e Microsoft: "La tech demo è disponibile per chiunque desidera scaricarla ed eseguirla sul proprio PC. Sapete, quella demo gira a 30fps su PS5 e Xbox Series X (nativamente e senza alcun compromesso o intervento di ottimizzazione, ndr). Il fatto è che desideravamo puntare sin dal principio alla prossima generazione di console, volevamo offrire agli sviluppatori l'opportunità di sfruttare appieno UE5 con l'hardware più performante e le tecnologie più moderne per dare vita a videogiochi davvero nextgen".

Per approfondire l'argomento e dare uno sguardo alla tech demo di UE5, su queste pagine trovate il nostro video speciale su Unreal Engine 5 e la grafica del futuro.